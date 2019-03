Logic fait une folle annonce sur Twitter !

L'artiste Def Jam nous prépare quelque chose...

C’est le 19 mars dernier, donc hier, qu’une publication sur Twitter a fait beaucoup parler, et pour cause. C’est en effet une grande nouvelle qui y est annoncée : Logic annonce la sortie d’un nouvel album qu’il a choisi d’intituler “Confession Of A Dangerous Mind”, un titre qui promet.

Sur le post révélé par le rappeur sur ses réseaux, on découvre une petite vidéo accompagnée d’une musique le mettant en scène avant de découvrir le titre de l’opus qu’il prépare à la fin.

Aucune autre information n’a été donnée pour le moment, ni de cover, ni même de date de sortie. Il faudra donc faire preuve de patiente. Mais de panique. Très productif, Logic ne cesse d'enchaîner les projets. Pour rappel, le dernier opus en date est sorti seulement en mars dernier, "Bobby Tarantino II".

"Je ne peux pas croire que cela se passe enfin, les gars! Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre soutien écrasant. Montrer au monde entier que le RattPack est plus que de simples fans de musique. Que nous sommes amoureux de toutes les formes de divertissement.(...) Merci de me suivre dans ce voyage. Je ne vous ai pas donné de détails sur la nature de ce livre depuis le début et jusqu’à sa sortie, mais je suis très heureux de me lancer et de vous présenter cet univers que j’ai créé. "

La bonne nouvelle est donc également que Logic s’est récemment lancé dans la littérature. Il a d’ailleurs décidé de publier un premier ouvrage. Nommé “Supermarket”, ce dernier sera disponible dès le 26 mars prochain. Une belle façon d’attendre l’album de cet artiste signé chez Def Jam pour le moins complet et inspiré.