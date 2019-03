Migos repousse la date de ''Culture III'' à 2020 !

Prévu pour début 2019, le troisième volet de "Culture" pointera le bout de son nez qu’en 2020…

Ils ne font rien comme les autres, mais c’est pour ça qu’on les aime autant ! Alors que "Culture III" était prévu pour le début de l’année 2019, Migos vient d’annoncer sur le compte Twitter que le troisième volet de leur album à succès ne verrait le jour qu’en 2020 !

Phénomènes d’Atlanta, Quavo, Takeoff et Offset forment à eux trois l’un des plus grands groupes actuels du rap game. Recouverts d’or, de platine et de diamant, Migos ne cesse d’écraser les scores et ses concurrents à chaque sortie de projet, mais leur troisième volet devrait laisser un peu de temps libre aux autres compétiteurs.

Bien que les trois membres aient livré leur album solo à tour de rôle, "Quavo Huncho", "The Last Rocket" pour Takeoff et dernièrement "Father of 4" d’Offset, leur projet commun prend du temps à quitter les starting-blocks. Alors qu’un fan se questionnait quant à la sortie de "Culture III", Offset a pris les devant sur Twitter en répondant avec un simple "Next Year" ; deux simples mots qui repoussent l’album de plusieurs mois !

Vous pouvez toujours vous consoler avec les albums individuels...