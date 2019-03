Meek Mill honoré par sa ville d'origine !

La mairie de Philadelphie met le rappeur à l'honneur...

Le samedi 14 mars restera gravé dans nos mémoires, et pour cause. C’est en effet lors du passage de Meek Mill à Philadelphie, sa ville d’origine, que la nouvelle a été annoncée. Alors que le rappeur était présent dans le cadre de son “Motivation Tour”, le maire, Darrell L. Clarke, a annoncé officiellement que ce week-end serait entièrement dédié à l’artiste. Histoire de lui rendre hommage et de souligner son talent et son implication, deux jours lui seront entièrement consacrés, dans la joie et la bonne humeur. Et comme ci cela ne suffisait pas, le sénateur de la ville, Sharif Street, souhaiterait que cette date prenne un aspect encore plus grand. Il tente en effet de faire passer ce nouvel événement à une bien plus grande échelle : celle de l’Etat, même si ce n’est pas gagné.

Très touché par cette nouvelle initiative, Meek Mill n’a pas manqué de témoigner de sa reconnaissance sur les réseaux sociaux. “Philly m’a donné un week-end !!!!! Merci à ma ville”.

"Cela signifie beaucoup moi” a t-il déclaré ensuite...

Il faut dire que le rappeur s’est beaucoup impliqué dans l’histoire de sa ville ces derniers temps. On souligne notamment son combat contre l’injustice et le système carcéral. Après avoir connu une année difficile et un passage en prison, on dirait que le rappeur repart mieux que jamais. Un beau retournement de situation.