Landy est venu nous parler de son album ''Assa Baing" !

Découvrez le nouvel interview de Landy qui était de passage dans nos studios...

Il y a quelques jours, Landy était de passage dans nos studios. Interviewé par Baloo et Fodjé Sissoko, le rappeur est venu nous parler de son album “Assa Baing” fraîchement sorti. Révélé le 8 mars dernier, l’opus connaît un démarrage encourageant avec de beaux chiffres de ventes.

A peine l’interview commencée, on sent que Landy est de bonne humeur et bien prédisposé à répondre aux questions. S’il a déjà croisé Fodjé dans un studio dans le 17ème, il écoute la petite surprise qui lui a préparé avec le sourire…

D’allure calme et discrète, l’artiste est différent dans sa vie de tous les jours. Il aime aller au quartier à Saint-Denis où il habite, s’occuper de son enfant, écrire dans sa voiture quand il faut travailler, ou encore faire de la moto avec ses potes… Un quotidien pour le moins normal. Pourtant, pour son tout premier album solo, le rappeur a placé la barre très haute. On peut d’ailleurs retrouver de gros featurings sur l’opus. Le travail paie, les connexions et l’amitié aussi. Parmis les connexions, on en retrouve une avec Jul sur le morceau “Bresom”. Pour se faire, Landy est descendu à Marseille rejoindre son collègue. C’est là qu’il l’a vu travailler et c’est comme cela qu’il a pu nous confirmer la folle rumeur. Oui, Jul s’enregistre tout seul et peut confectionner des instrus en seulement quelques minutes…

Parmis les featurings, on retrouve également Naza, Marwa Loud, Dadju ou encore Heuss L’enfoiré, rien que ça.

Un très beau début de carrière, surtout lorsque l’on sait comment celle-ci a commencé. Landy nous raconte en effet ses débuts et son arrivée dans la musique. Placé en foyer après un séjour en prison, il se met à rapper avec des potes de sa structure. Repéré par un éducateur, il se met à enregistrer dans un studio qu’il lui prête avant d’être placé en première partie d’un concert de Niro…

Le rappeur nous parle également des femmes, du business, de son travail… beaucoup d’autres sujets à découvrir dans la vidéo ci-dessous !