Sefyu dévoile la cover de son album !

Son retour s'annonce très lourd...

Absent depuis huit ans maintenant, Sefyu s’apprête à faire son grand retour avec un nouvel album. S’il s’était consacré entièrement à sa vie personnelle et à sa famille ces dernières années, il revient plus motivé que jamais.

Annoncé en octobre dernier sur les réseaux, son come-back est très attendu par le public, et pour cause. Si nous n’avions pas plus de détails sur son projet, le rappeur s’est enfin décidé à nous en dire plus. Sur son compte Instagram, on peut désormais découvrir la cover de son opus qu’il a décidé d’intituler “Yusef”. Simple et efficace, cette dernière annonce probablement la couleur de ce qu’il nous prépare. On peut d'ailleur souligner également que le teaser de son morceau "U.N.I" nous laissait comprendre que Sefyu continuera à rapper comme on l'a connu.

Considéré comme une légende, l'artiste est tout de même un peu attendu au tournant. Pour pouvoir déccouvrir l'album, il faudra maintenant patienter jusqu'au mois prochain. Restez bien à l'affût, il se décidera peut-être à nous donner d'autres détails d'ici là, même si nous connaissons probablement un des featurings prévu. C'est en effet une connexion avec Fianso qui pourrait bien voir le jour prochainement. Rien a été annoncé officiellement, mais Sofiane a publié une petite vidéo sur ses réseaux avec une légende pour le moins parlante : ".@Fianso feat @zehefyu, ça arrive". Si l'on attend de Sefyu qu'il reste fidèle à lui même dans sa musique, il n'oublie pas de choisir les bonnes connexions qu'il le placent dans le coeur de l'actualité !