Alicia Keys fait monter son fils sur scène !

Un beau moment d'émotion lors du iHeartRadio Music Awards 2019...

C'est lors de la cérémonie du iHeartRadio Music Awards qu'Alicia Keys a décidé de faire monter son fils sur scène, âgé de seulement huit ans. Habituée à partager des shows incroyables avec son public, la chanteuse ne cesse de nous scotcher en nous apportant toujours le détail ou la plus-value qui fait que l'on se rappellera de sa performance.

Sur son dernier single intitulé "Raise A Man", ce qui signifie "Elever un homme", la diva a donc décidé de faire monter sa descendance sur le podium. Nommé "Egypt", le petit ne s'est pas laissé impressionné, loin de là. Il s'est en effet placé derrière le piano pour jouer le titre de sa mère, sans la moindre hésitation, sans le moindre sourcillement. A croire que le talent est héréditaire. Sa prestance n'était d'ailleurs pas moins impressionante puisqu'il était vêtu de paillettes de la tête aux pieds...

Les parents, Swizz Beatz et Alicia Keys, ont été très touchés par cet évènement et n'ont pas manqué de le montrer à la fin de la cérémonie. Un beau moment de partage suivi d'une belle déclaration de fierté sur les réseaux sociaux (à retrouver ci-dessous).

Si on croit les dires, le petit est promis à un grand avenir. Il aurait composé un morceau tout seul à six ans, à l'instar de Mozart d'une certaine façon, rien que ça. Il faut dire qu'il grandit entouré par des personnes passionés de musique et qui s'y consacrent complètement. On attend donc qu'il évolue encore un peu pour découvrir quelles belles surprises il nous réserve !