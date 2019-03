Snoop Dogg fait un beau cadeau aux fumeurs de weed !

Le rappeur n'hésite pas à pousser le vice jusqu'au bout...

"Gangsta Gaming Weed" (GGL), c'est le nom du nouveau tournoi de eSport pensé par Snoop Dogg.

"ll s’agit d’une ligue spor­tive profes­sion­nelle qui auto­ri­sera la consom­ma­tion de canna­bis (...) Le monde du jeu vidéo est sur le point d’être révo­lu­tionné "

C'est au jeu de simulation de football américain, le "Madden NFL 2019", que huit joueurs s'affronteront. Les candidats choisis parmi les amis de Snoop Dogg seront constitués de Red Woods, Red Grant, JC, Tripo Loc, Lala, Shelton, Waniac, et Young Sagg lui-même bien-sûr. S'il se considère comme un très bon joueur, le but est donc de réussir à le battre, et cela n'est pas une mince affaire.

Et il faut dire que la récompense est à la hauteur de cette idée pour le moins drôle et originale. 11 000 dollars de weed, c'est en effet le cadeau réservé à celui qui aura la chance de remporter le titre du "Top Dogg". Une belle manière de partager sa passion avec son public mais aussi avec les amateurs de weed de façon ludique.

Si vous voulez ne pas perdre une miette de ce tournoi qui s'annonce grandiose, pas de panique. La vidéo qui sera présentée par Snoop Dogg lui même en direct de Los Angeles sera diffusée dès une heure du matin sur la chaîne que vous trouverez ci-dessous. Une "zone de chat sans stress, réser­vée aux bonnes vibes et au chill" sera même mise à votre disposition pour que vous puissiez réagir à votre guise, poser vos questions aux joueurs, prendre parti au jeu... Bon visionnage !