Roméo Elvis en route vers l’AccorHotels Arena !

Prévu ce 12 avril, son nouvel album "Chocolat" s’accompagnera d’une tournée évènement à travers la Belgique, le Luxembourg et la France ; puis s’achèvera sur la fameuse scène de l’AccorHotels Arena !

Phénomène belge, Roméo Elvis s’est imposé sur la toile du rap français grâce à ses projets "Morale", "Morale 2" et "Morale 2Luxe". Certifié disque de platine, l’interprète de "Bruxelles arrive" vient de passer dans une toute autre dimension et s’attaquera aux plus grandes salles dès le 19 avril prochain.

Véritable machine de scène, nombreux sont les festivals à avoir reçu la foudre de l’artiste ! Regorgeant d’énergie, Roméo Elvis se produira sur treize scènes de 2019 à 2020, sans compter les festivals bien connus du rappeur. L’occasion pour vous de découvrir son nouvel album "Chocolat" et sa tracklist ahurissante composée de dix-neuf morceaux pour seulement quatre en featuring dont un en compagnie de M.

On vous laisse découvrir les dates prévues ci-dessous, ça vous laisse le temps de réserver vos places notamment pour l’AccorHotels Arena le 26 mars 2020 !