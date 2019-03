Hache-P révèle la tracklist, cover et date de sortie de son album ''Rock’N’Roll'' !

Tout ce qu’il faut savoir du nouvel album de Hache-P "Rock’N’Roll"…

Un an et demi après son dernier album en date de "Before", Hache-P revient présenter la suite intitulée "Rock’N’Roll" dont la cover, la tracklist et la date de sortie viennent d’être révélées.

"Envoi Le Djaii" et "A Mort", les deux premiers extraits dévoilés nous donnent une idée de sa direction artistique prise pour son nouvel album. Des centaines de milliers de vues sur YouTube, Hache-P détient toutes les cartes en main pour certifier "Rock’N’Roll".

Concernant la tracklist, le rappeur s’est plutôt bien entouré. De Seth Gueko à Black M en passant par Jeci Jess, Chily, Marlo Flexxx et Dehmo ainsi que Lartiste, des collaborations qui ne vous laisseront pas indifférents. Pour la cover signée Felicitybenprice, Hache-P a fait preuve de simplicité en s’affichant de face sur un fond rouge tel un rossard.

Rendez-vous ce 19 avril pour découvrir les quatorze morceaux de "Rock’N’Roll" !