Ninho lâche la puissante tracklist de son nouvel album ''Destin'' !

Une tracklist hors norme tout comme le "Destin" de Ninho…

À onze jours de la sortie d’un des albums les plus attendus de l’année, Ninho révèle la tant convoitée tracklist de "Destin", et ça devrait vous plaire ! Alors que son premier extrait "Goutte d’eau" vient de réaliser le meilleur démarrage de l’année en détrônant le morceau "PGP" Booba et comptabilise plus de six millions de vues sur YouTube à ce jour, les 17 morceaux prévus dans cet opus s’annoncent déjà stupéfiants.

Pour cet évènement, NI s’est entouré de phénomènes et d’incontournables pour signer un album explosif. Sur les dix-sept titres présents, sept seront en collaboration avec Koba LaD, Niska, Dadju, Jul ou encore Fally Ipupa, Tito et Faouzia. Un "Destin" qui déferlera sur le rap français dès ce 22 mars !

Patience... les certifications tomberont d'ici peu !