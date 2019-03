Rohff est passé dans nos locaux !

Baloo et Fodjé Sissoko le font parler de "Surnaturel"...

C’est le 14 décembre 2018 que Rohff dévoilait son huitième album intitulé “Surnaturel”. A cette occasion, le rappeur est passé dans nos locaux pour répondre aux questions de Baloo et Fodjé Sissoko. Avant de commencer l’interview, ce dernier également originaire du 94 lui propose un petit freestyle en direct, une initiative que Rohff accueil avec humour et sourir.

Attendu par son public depuis plusieurs années, il n’a jamais cessé de travailler et de croire en lui. Un bel état d’esprit qui porte ses fruits. C’est en effet un beau résultat qu’il obtient avec la sortie de son opus dont le nom est loin d’avoir été choisi au hasard.

Si Rohff a décidé de prendre des risques sur cet opus, chaque titre est singulier. Exprimer la force du son métaphoriquement, voilà la symbolique de ce mot pour lui.

Parmi les titres se trouve également “Testament 2” qui fait suite à “Testament”. Véritable classique de sa carrière paru il y dix ans, le morceau s’est vu accorder une suite. Si certains étaient plutôt frileux à cette idée, “Testament 2” a très bien été accueilli par ses supporters, et c’est tout ce qui compte.

Présent dans le rap game depuis plus de vingt ans, Rohff a su rester sur le devant de la scène en se renouvelant projets après projets. Fort de ses huit albums studios, le rappeur pense que le secret de la fidélité du public ne dépend que d’une chose : l’authenticité. Toujours soucieux d’aller plus haut et de ne pas se reposer sur ses acquis, l’artiste écrit avec le coeur, la sincérité, l’amour du rap. Il essaie de s’ouvrir à ses supporters, de leur dire des choses, de leur permettre de s’identifier. Des valeurs qui ne meurent pas et traversent les temps…

On vous laisse découvrir l’interview dans sa totalité ci-dessous !