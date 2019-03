21 Savage souhaite aider les jeunes défavorisés !

Une très belle initiative...

"Alors que ma chanson n ° 1 s'appelait" Compte bancaire ", je me suis rendu compte que je ne connaissais presque rien des comptes bancaires (...) Au fur et à mesure que je suis devenu plus intelligent en matière de gestion financière, je me suis rendu compte à quel point il est important de contrôler son argent plutôt que d'être contrôlé par lui. Je veux aider les enfants qui ont des antécédents semblables aux miens et les aiser à mieux gérer leur argent."

Alors que 21 Savage se trouve dans de mauvais draps dernièrement avec les services de l’immigration américaine, il n’hésite pas à prendre de belles initiatives.

Quelques mois après la sortie de son album “I am > I was” qui a connu un véritable succès, le rappeur prend de plus en plus conscience de la chance qu’il a aujourd'hui, et il souhaite partager son expérience avec les autres. Une belle prise d’initiative.

C’est donc via un communiqué de presse publié jeudi dernier que nous avons pu découvrir la nouvelle lubie de 21 Savage.

150 emplois pour des jeunes en difficulté, voilà ce que l’artiste a prévu de créer avec Get Schooled et Juma. Sport, musique bien sûr mais aussi événementiel, les secteurs des postes s’avèrent plutôt motivant à travers les Etats-Unis.Si la formation manque, il propose également de préparer les jeunes au poste qu’ils visent. Faut-il encore faire partie des “heureux” choisis.

Parti de rien comme pas mal de rappeurs finalement, 21 Savage souhaite rendre la pareille et apporter son aide à ceux qui en ont besoin.

"Je ne connaissais rien au niveau de la gestion d'un compte bancaire. Maintenant, je suis devenu plus autonome et intelligent dans ce domaine, je me rends compte à quel point il est important de maîtriser cela. Je veux aider les jeunes, qui ont un passé similaire au mien, à gérer leur argent.”

En plus de la création d’emploi, s’ajoute donc le désir d’apporter ses acquis pour faire gagner du temps à certains.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : getschooled.com