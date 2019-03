PNL : leur retour se concrétise !

Ademo et N.O.S s'apprêtent à revenir sur le devant de la scène...

C’est un tweet publié par PNL qui affole la toile aujourd’hui. Simple et efficace, le duo en dit peu mais assez pour que l’on comprenne que leur prochain opus arrive à grands pas.

Si l’on peut lire ces quelques mots sur la publication : “Ca arrive…”, nous n’avons pas davantage de détails pour le moment. Attendus avec impatience par toute leur fanbase extrêmement large, Ademo et N.O.S s’apprêtent donc à nous dévoiler leur troisième projet, deux ans et demi après leur fameux “Dans la légende”. Ce dernier cd a connu un énorme succès comme on le sait, avec une récompense à la hauteur. Certifié disque de diamant, l’opus a su toucher un public large et héteroclyte. Un “score” que pourrait bien atteindre ce nouvel album qui arrive.

PNL a pour habitude de donner très peu d’informations sur son évolution. Ce sont seulement de quelques indices au compte-gouttes dont on doit se contenter. Ces derniers temps, on a pu voir de très courts extraits inédits ou encore une demande d'identification de prod, mais rien de concret.

Leurs supporters ne tiennent plus en place, et cela se voit par les chiffres atteints sur les deux morceaux qu’Ademo et N.O.S nous ont dévoilé il y a quelques mois. Pour nous faire attendre en douceur, nous avions pu découvrir “À l'ammoniaque” et “91’s”, deux titres qui devrait nous annoncer la couleur de la suite…