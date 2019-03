Jul dévoile une grosse pépite !

Son nouvel album gratuit réserve de belles surprises...

Sortir des albums gratuits par pure générosité est une habitude pour Jul, on le sait. C’est donc le volume 5 de cette série qu’il a décidé de commencer à nous dévoiler en début de mois. Sur Youtube, on peut découvrir les différents morceaux qui cumulent les vues jours après jours. Hier, on a pu écouter un nouveau titre, le sixième, intitulé “Je ne suis pas un client”.

Lorsque que l’on appuie sur play, on ne peut pas pas s’empêcher de penser immédiatement à “On m’appelle l’Ovni”, morceau emblématique de la carrière de Jul. Rythme dansant, flow énergique, ambiance légère, tous les éléments sont réunis pour constituer un véritable tube.

Si vous voulez avoir la chance de voir le marseillais sur scène et peut-être de vivre “Je ne suis pas un client” en live, surtout dépêchez-vous. Jul a en effet prévu de nombreuses dates de concert en France, avec notamment un passage à l'Accorhotels Arena de Paris le 13 novembre 2019, un moment à ne pas louper… Pour retrouver la totalité de ses dates, vous pouvez vous connecter ici, il y en a pour tous les goûts.

Si l’artiste révèle les différentes tracks de son opus petit à petit, onze autres sont encore à découvrir, alors restez bien à l’affût !