Rihanna : Un fake album rempli d’inédits vient de voir le jour !

"Angel", le nouvel album de Rihanna au détriment de cette dernière...

Ne jamais jouer avec les nerfs d’un fan !

Depuis "Anti" révélé en 2016, Rihanna s’est faite discrète sur le plan musical. Bien plus impliquée dans ces projets professionnels, certains de ses fans commencent à perdre la boule et sont prêts à tout pour un nouvel album de la star. C’est d’ailleurs ce que vient de faire l’un de ses supporters !

Bien que l’artiste ait annoncé l’envie de revenir sur le devant de la scène avec un nouvel opus, aucune information n’a pourtant été dévoilée concernant la suite de son aventure. Lassé d’attendre des nouveautés, un fan vient de publier un nouvel album composé d’inédits !

Mais comment a-t-il pu se procurer ces morceaux ? Ce dernier a tout simplement piraté des titres jamais sortis et en a fait un projet intitulé "Angel". Disponible sur la plateforme de streaming Apple, il s’est classé à la 67ème place des projets les plus téléchargés de la plateforme, un score impressionnant pour un fake album. Supprimé par la suite, "Angel" reste tout de même disponible sur YouTube et en téléchargement libre !

En attendant le véritable nouvel album de Rihanna, qui devrait s’accélérer face à cette mauvaise surprise, on vous laisse découvrir ce fameux "Angel" qui devrait tout de même vous satisfaire.