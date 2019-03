Dj Khaled annonce son nouvel album !

"Father Of Asahd", le onzième album studio de Dj Khaled sortira le…

ANOTHER ONE ! Deux ans après le succès de son précédent album "Grateful" certifié disque de platine et qui a culminé au premier rang du classement Billboard 200 Albums, Dj Khaled fait son come-back avec une suite particulièrement attendue.

"Father Of Asahd", voici le nom de ce nouvel album. Annoncé sur ses réseaux sociaux, le producteur le plus famous du game a sorti le grand jeu pour l’occasion. Les familles We The Best Music, Epic Records et Roc Nation se sont réunies autour d’une table afin d’écouter les sages paroles du Dj.

Dans le plus grand des calmes, Dj Khaled annonce qu’il apportera prochainement des hymnes à succès et se jette de nombreuses fleurs quant à son talent indéniable : "Je vous le dis tout de suite en tant que producteur de hit-parades, en tant que musicien, en tant que DJ, en tant que producteur, en tant que père, en tant que nabab, en tant qu’auteur, en tant qu’acteur, en tant qu’ami… je suis l’un des plus grands muthafuckin."

Après de telles paroles, Khaled n’aura pas le droit à l’erreur ! Cependant, l’artiste ne déçois rarement et domine régulièrement les charts… ce projet devrait suivre la même lignée que les précédents. Confirmé par Lil baby, Meek Mill, Travis Scott, Lil Wayne ou encore The Carters, "Father Of Asahd" pourrait marquer le game de son emprunte !

Prévu au mois de mai, la date de sortie officielle n’a pas encore été dévoilée. Une chose est sûre, l’été ne se fera pas sans Dj Khaled !