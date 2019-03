Hamza au Zénith de Paris ? C’est programmé !

La star belge Hamza retournera le Palais 12 de Bruxelles en fin d’année ainsi que le Zénith de Paris en 2020…

"Trop de flow dans un petit corps comme Spiderman dans Peter Parker". Cette phase de Hugo Boss, leader TSR Crew, s’adapte à merveille au talentueux Hamza ! Certifié disque d’or avec son premier album "1994", l’étoile montante belge vient de livrer un nouvel album qui devrait franchir de nouveaux paliers.

Disponible depuis vendredi dernier, "Paradise" a dominé les charts tout le week-end et pour cause… Particulièrement attendu, l’artiste a fait honneur à sa fan base avec son nouvel opus. Entre sa collaboration virulente avec SCH, l’assurance d’un hit avec Aya Nakamura et l’étonnant featuring avec Christine And The Queen, "Paradise" est un éden pour ses spectateurs et les fans du genre.

Au vu de ses hits envoyés et de ses certifications reçues, Hamza prépare de nouveaux spectacles qui devrait réunir des milliers de personnes. Bien qu’il ait rempli l’Olympia en octobre dernier, le sauce god voit désormais plus grand pour fin 2019 et le mois de février de l’année suivante.

Représentant de la Belgique dans les charts, ce dernier ouvrira le bal le 22 novembre prochain au Palais 12 de Bruxelles. Capable d’accueillir 15 000 personnes, le show s’annonce déjà grandiose ! Cependant, si les fans français ne peuvent se rendre à Bruxelles pour assister au plus grand concert de l’artiste, Hamza a annoncé une date à Paris. Prévu au Zénith de Paris, il faudra tout de même attendre le 6 février prochain pour l’entendre chanter ses singles !

En attendant, on vous laisse découvrir le dernier extrait en date d’un album aussi bon que disponible :