Rk présentera ses ''Rêves de Gosses'' dans son nouvel album !

Cover, tracklist et date, le phénomène Rk révèle tout de son second album intitulé "Rêves de Gosses"…

"Rêves de Gosses", voici le nouvel album du jeune Rk. Amorcé avec son morceau "Redemption" et ses six millions de vues en l’espace de trois semaines, l’artiste vient tout juste de relever la cover, tracklist et date de son nouvel opus…

Certifié disque de platine, son premier album "Insolent" est un succès imparable. Le phénomène du 77 s’est rapidement imposé sur le devant de la scène face à des freestyles marquants, un passage validé de tous dans "Rentre dans le cercle" et des singles aux dizaines de millions de vues sur YouTube. En seulement six mois, Rk a passé la barre des cent mille ventes l’emmenant dans la cour des grands. Une Cigale complète, un Olympia annoncé pour le 2 octobre prochain, l’enfant prodigue du rap français continue de vivre l’un de ses rêves de gosses. Concernant les autres, son nouvel album devrait nous éclairer !

Vingt morceaux pour quatre collaborations, les fans seront servis. Avec la participation de Icy Narcos, PLK, Fianso et Jul, "Rêves de Gosses" ne passera pas inaperçu ce 5 avril, jour de sorti de l’album ! En attendant, découvrez la cover signée Koria et la tracklist alléchante d’un projet particulièrement attendu, ainsi que le premier single :