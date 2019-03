Roc-A-Fella Records va se voir offrir un biopic !

Un biopic sur le label de Jay-Z (Roc-A-Fella) va voir le jour...

Roc-A-Fella Records, ce n’est autre que le nom du label fondé par Jay-Z, Damon Dash et Kareem Burke en 1995.

“Ce sera sûrement des histoires séparées sur Jay, Damon et moi-même, pour nous montrer en tant qu’enfants et aider à comprendre ce qu’on a traversé : la douleur et les difficultés (...) Certaines personnes ne le savent pas, mais j’ai été expulsé, j’ai vécu dans un refuge et j’ai squatté le sol et le canapé des gens pendant deux ans. Jay a perdu son père à 4 ans quand ce dernier l’a laissé. Dame qui a perdu sa mère à l’âge de 14 ans et qui a du payer tout seul son école privée. Donc il y a eu plein de difficultés qu’on a dû traverser et qui nous ont donné de la force.”

Recueillis sur le site Revolt, ces propos tenus par Kareem Burke témoignent du projet en cours, et pas des moindres. C’est en effet un biopic sur le label qui est en train d’être confectionné, et cela promet d’être quelque chose. Affilié à Def Jam, le label a vu passer de nombreux talents comme Kanye West, Joe Budden ou encore M.O.P.

Si l'on sait que Kareem Burke travaille désormais dans la production de films, le biopic promet d'être d'autant plus intéressant. Avec plus de vingt ans d'anectodes et de projets sortis, le label représente une parti trs importane du paysage Hip-Hop.

Il faudra tout de même être patients avant de pouvoir le découvrir...