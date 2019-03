Le nouvel album de Roméo Elvis arrive à grands pas !

Le rappeur belge dévoile la date de sortie de "Chocolat"...

C’est via une publication sur Twitter que Roméo Elvis a affolé sa fanbase. Sur cette dernière publiée hier, on découvre que "Chocolat" sera dévoilé dans 41 jours, soit le 12 avril prochain. Précédemment annoncé pour le 5 avril, la sortie se voit un petit peu repoussée, mais rien de grave.

Pour nous faire patienter, quoi de mieux que de révéler un tout premier extrait du CD tant attendu, "Malade", que l’on a pu découvrir le 22 février dernier. Produit par Vladimir Cauchemar et Eazy Dew, le titre connaît un beau succès avec déjà plus de deux millions de vues cumulées sur Youtube.

On le sait, Roméo Elvis représente une tête marquante de la récente ascension du rap belge. Fort de son succès notamment avec son projet “Morale 2” certifié dique de platine, l’artiste n’est pas prêt de s’arrêter là.

Pour nous faire patienter avant la sortie de son nouvel album, il n’a d’ailleurs pas manqué de nous annoncer qu’un nouvel extrait verra le jour dans le courant du mois de mars avant de nous encourager à écouter le nouveau projet d’Hamza.

"Avec le festival de Dour on vit une histoire d’amour depuis plusieurs années, c’est pourquoi ils m’ont proposés d’organiser mon festival au sein du festival !!!! J’ai reçu un budget et j’ai pu inviter les artistes que je voulais. Ça se passera pendant Dour à Dour et ça va s’appeler le #STRAUSSFEST" Sheck Wes, Moha la Squale ou encore Vladimir Cauchemar sont prévis sur le line-up. Rendez-vous entre le 10 et 14 juillet prochain."

HIstoire de couronner le tout, le rappeur belge a également déclaré dernièrement qu'il se produira sur la scène du Dour Festival en juillet prochain. Une belle occasion de le voir défendre son album en live. Beaucoup de déclarations qui promettent une suite des événements plus qu’à la hauteur.

On a attend de découvrir cela avec impatience…