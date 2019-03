Booba vs Kaaris : le conflit réglé par Cyril Hanouna dans TPMP ?

La Tunisie, la Suisse, le bon contrat, le mauvais, le combat dans l’octogone entre Booba et Kaaris ne cesse de vivre des rebondissements et chacun y va de son commentaire sur Instagram. Et si finalement, c’est Cyril Hanouna qui réglait le tout dans TPMP ?

Alors qu’un promoteur suisse de MMA a expliqué dans une vidéo avoir envoyé des contrats à Kaaris et Booba pour que le combat se déroule dans son octogone suisse, il semble que cette proposition n’ait pas été suivie d’effet même si B2O semblait d’accord. Les deux meilleurs ennemis du rap français ne se sont toujours pas entendus sur la date et le lieu de leur combat. Le rappeur de Sevran n’a pas répondu à l’offre helvétique, ce qu’évidemment, le Duc de Boulogne n’a pas manqué de souligner sur Instagram. Mais, alors que le mois de février touchait à sa fin, Kaaris est finalement sorti de son silence, lui aussi via un message posté sur Insta.

Il y explique que le combat ne pourra se faire qu’en Tunisie à cause d’une clause d’exclusivité qu’il aurait signé. Il ajoute qu’en outre ce fight serait plus lucratif et que l’idée serait venue de Booba et de Cyril Hanouna… Toujours est-il qu’il attend toujours la signature de B2O… et qu’il ne souhaite plus s’exprimer sur le sujet pour le moment.

Toujours prompt à se moquer de son rival, Booba a lui aussi répondu sur Instagram en expliquant que l’octogone ne peut que se trouver que dans un pays proche de la France pour accueillir le sans doute très nombreux public hexagonal et qu’il n’en fait pas une question d’argent.

Il a finalement donné rendez-vous à Kaaris sur le plateau de TPMP le lundi 4 mars afin que Cyril Hanouna tente d’arranger les choses !



On a hâte de voir ça !