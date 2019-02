''Death Race For Love'' : Juice Wrld présente la date et cover de son nouvel album !

Le phénomène Juice Wrld compte envahir les charts avec "Death Race For Love" dès ce…

2018 aura été marquée par Juice Wrld. Le phénomène s’est imposé dans ce paysage face à des EP et un premier album l’ayant propulsé au rang de star internationale. Certifié disque d’or aux USA mais également au Danemark et en Nouvelle-Zélande, "Goodbye & God Riddance" a été porté par le puissant "Lucid Dreams" et ses trois cent millions de vues sur YouTube, un succès sans précédent pour le jeune rappeur de Chicago !

Collaborant avec Future sur un album commun baptisé "Wrld on Drugs" en fin d’année dernière, Juice reviendra en solo dès ce 8 mars. Nommé "Death race For Love", ce nouvel opus devrait confirmer le statut de cette étoile montante. Bien qu’aucune tracklist ne soit disponible, la cover donne tout de même un aperçu de ce projet. Tel un jeu de Playstation 1, Juice Wrld s’affiche comme le boss final d’une course endiablée... seuls les plus confirmés pourront prétendre à le vaincre !

Disponible en fin de semaine prochaine, Juice Wrld frappera fort cette année 2019 qui ne fait que commencer…Il sera d'ailleurs ce 7 mars, la veille de la sortie de son album, sur la scène de l'AccorHotels Arena en compagnie de Nicki Minaj avec une première partie signée Koba LaD !