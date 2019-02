Anderson Paak annonce son nouvel album Ventura !

Anderson Paak, le protégé de Dr Dre, représentera la ville californienne dès ce 12 avril avec son nouvel album Ventura…

Cinq mois après "Oxnard" écoulé à plus de 40 000 exemplaires en première semaine, Anderson Paak livrera son quatrième album solo baptisé "Ventura". En hommage à la ville californienne dans laquelle il a grandi, le protégé de Dr Dre qui vient tout juste de fêter ses 33 ans annonce la suite prévue dès ce 12 avril.

Artiste complet, éclectique et véritable showman, cet album ne se fera pas sans tournée. Bien qu’aucune date en Europe n’ait été encore annoncée, "Ventura" sera soutenu par une tournée nord-américaine en compagnie de nombreux guets tels que Thundercat, Earl Sweatshirt, Noname ou encore Jessie Reyez.

Cependant, Paak n’a toujours pas communiqué de détails plus croustillants sur le projet à venir comme la tracklist, la cover ou les collaborations prévues. Mais selon un communiqué de presse, "Ventura" aurait été produit par son mentor Dr Dre… un gage de qualité évident !

Nous vous tiendrons informés dès que possible, en attendant, on vous laisse en sa compagnie et celle de son compère Kendrick Lamar :