La crème du rap réunie dans le nouvel album de 2 Chainz ''Rap or Go To The League'' !

2 Chainz rassemble les têtes d’affiche pour son cinquième album "Rap or Go To The League"…

Récemment certifié disque de platine aux Etats-Unis, son dernier album "Pretty Girls Like Trap Music" n’est qu’un aperçu de ce qui arrive ce premier mars. "Rap or Go To The League", voici le nom du nouvel album de l’artiste réunissant toute la crème du rap game actuel !

Particulièrement productif, 2 Chainz a livré deux EP en 2018 baptisés "The Play Don’t Care Who Makes It" et "Hot Wings Are a Girl’s Best Friend", une inspiration sans limite pour le rappeur d’Atlanta. Pas le temps de respirer, l’artiste revient présenter son 5ème album studio, et il va être chaud !

Quatorze titres, des collaborations avec Young Thug, Marsha Ambrosius, Travis Scott, Ariana Grande, Ty Dolla $ign, Lil Wayne & E-40, Chance the Rapper & Kodak Black ainsi que Kendrick Lamar…autant vous dire que le projet s’annonce volcanique ! Concernant la cover, 2 Chainz a misé sur un bendo ensoleillé, une image simple mais efficace.

Prévu ce vendredi, Tity Boi nous réserve de belles surprises avec "Rap or Go To the League" ! Découvrez la cover et la tracklist ci-dessous :