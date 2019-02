404Billy révèle la cover et la tracklist de ''Process'' !

Le rookie prépare la sortie de sa première mixtape baptisée "Process" et prévue ce 15 mars…

Le 95 compte désormais un soldat de plus dans ses rangs. Jeune rookie aux crocs aiguisés, les singles et freestyles de ce dernier lui ont permis de s’imposer dans la sphère du rap français. Soutenu par Damso, l’artiste du Val-d’Oise a d’ailleurs collaboré avec le rappeur belge sur un morceau baptisé "RVRE" et frôlant 1 500 000 de vues sur YouTube.

Désormais reconnu, 404Billy se prépare à révéler sa première mixtape "Process". Prévu ce 15 mars, la cover et la tracklist viennent d’être lâchées par le rappeur sur ses réseaux sociaux. Composée de onze titres, trois sont déjà connus de tous : "RVRE", "Sombre Fan" et le dernier né "Espèce". En dehors de sa collaboration avec Damso, un seul featuring est prévu dans cet opus à savoir Blaz Pit, un rappeur de Clermont.

Concernant la pochette, 404Billy a misé sur l’avenir face à cette cover futuriste et sombre, à l’image du rappeur. Un projet attendu qui devrait ouvrir de nouvelles portes à ce rappeur en pleine ascension ! Rendez-vous ce 15 mars…