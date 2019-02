Booba – Kaaris : un nouveau contrat ?

Alors qu’on pensait l’idée même d’un combat entre Booba et Kaaris enterrée, B20 a surpris son monde en proposant un nouveau contrat à K2A.

Booba est quelqu’un de très intelligent. Alors qu’il avait donné les raisons pour lesquelles son combat contre Kaaris ne se ferait pas il y a quelques jours, il a gardé le silence ensuite sur cette histoire. Aujourd’hui, 22 février 2019, alors que Kaaris annonce qu’il a ajouté sept nouveaux titres à son dernier album, "Or Noir 3", Booba fait reparler de lui en postant sur les réseaux une proposition concernant un nouveau contrat !



Evidemment qu’il en a fait exprès. Il attendu que le rappeur de Sevran ait de l’actualité afin de lui couper l’herbe sous le pied et de "pourrir" sa promo alors que Kaaris offrait sept titres supplémentaires à ses fans dont des featurings avec Lartiste ou Da Uzi. Il a fallu que le Duc de Boulogne, quasiment au même moment, revienne avec une proposition de contrat pour le combat dont on parle tant. Tout sauf un hasard évidemment.



Plus exactement, il reposte la vidéo d’un promoteur suisse du SHC qui organise des combats de MMA en Europe et que se vante d’avoir "fait combattre dans cage des stars mondiales" de la discipline. Il explique ensuite : "nous sommes prêts à organiser ce combat en toute légalité en Suisse, à Genève" et insiste sur le fait que les contrats ont été envoyés à Booba et Kaaris le 10 janvier dernier et conclut, enthousiaste : "A vous de jouer, régalez-nous !"



Est-ce que cela peut mettre à plat les désaccords organisationnels entre les deux artistes ? S’il ne parle pas de la clause du grec, tout est dans clous : c’est légal, officiel et en Europe.

En commentaire de la vidéo, Booba écrit : "j’accepte le combat, je rentre dans quelques jours signer le contrat", le tout accepté d’un #épisodefinal.



On n’attend plus désormais que la réponse de Kaaris qui ne devrait pas tarder !