Fuego dévoile le clip de "77%"

Découvrez le nouveau clip de Fuego : 77%

En l'espace de quelques mois, Fuego a réussi à se faire sa place sur la plateleforme Daymolition, réussissant à devenir l'un des artistes émergeants sur cette plateforme. L'artiste originaire de Noisy-le-Grand se démarque par sa voix et son flow singulier, combinés à son aisance technique au-dessus de la moyenne.

En ce jour, Fuego a décidé de révéler son nouveau clip "77%" , prolongeant sa série de freestyles qui est inédite de par son format en pourcents. Le choix de s'arrêter au 77ème pourcents n'a rien d'anodin étant donné que ce même Fuego vient initialement de Champs-sur-Marne dans le 77, une ville qui l'a vue grandir.

Pour ce morceau, Fuego a opté pour une production le changeant de son registre musical habituel, montrant ses facultés d'adaptation artistique. Concernant le visuel, Daymolition est la réalisation, et plus précisément Hugo qui est notamment derrière les clips d'Alkpote et de 13Block, prouvant que le rappeur du 93 sait s'entourer afin de franchir un cap.

Ce visuel en noir et blanc permet de donner un côté vintage au morceau, correspondant parfaitement au thème et à l'ambiance. Il semblerait que "77%" marque le retour aux affaires de Fuego sur Daymolition, et l'engouement autour de sa personne devrait grandir dans les semaines voire les mois à venir.