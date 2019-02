Accusé d’un double meurtre, YNW Melly est certifié numéro 1 !

Arrêté pour un double meurtre, YNW Melly se retrouve pourtant numéro 1 des téléchargements sur Apple Music avec "Murder On My Mind", un morceau au titre évocateur…

Le jeune YNW Melly est au top des ventes sur Apple Music avec son single "Murder On My Mind". Une situation paradoxale à l’heure où le rappeur est accusé d’un double meurtre au premier degré. Selon Chart Data, le titre a gravi le classement Apple Music, samedi dernier, soit trois jours après son arrestation. "Murder On My Mind" a pourtant été réalisé en 2017, mais, depuis son inculpation, le poulain de Kanye West provoque un engouement inattendu de la part du public. La coïncidence est trop flagrante entre l’assassinat de ses amis YNW Sakchaser et YNW Juvy et le track numéro 1 sur Apple Music : la fiction a rejoint la réalité ! Surtout que le titre signifie en français : "meurtre dans mes pensées" ! Et même s’il n’y a aucun rapport avec l’évènement auquel Melly est confronté, en effet, le crime s’est déroulé en octobre dernier, la situation interroge.



Suffisamment en tout cas pour le rappeur veuille clarifier la situation. La jeune pépite de 19 ans s’est empressée de faire une déclaration sur son compte Instagram :

"A tous mes fans et supporters, je ne suis pas encore incarcéré à Washington, mais je m’y rends aujourd’hui. Je tiens à vous dire que j’aime chacun d’entre vous. Malheureusement, beaucoup de rumeurs et de mensonges sont dites, mais ne vous inquiétez pas Dieu est avec mon frère @ynw.bortlen et moi, vous devez vous souvenir que c’est la famille YNW, je vous aime @ynwsackchaser1 @ynwjuvy #freeus".



Une façon de clamer son innocence mais aussi de ne pas arrêter son ascension brutale dans les charts, car "Murder On My Mind" se retrouve aussi 19ème sur Spotify…