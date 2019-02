YNW Melly : le poulain de Kanye West arrêté et incarcéré pour double meurtre !

Accusé d’avoir tué deux rappeurs de son équipe (YNW), Melly, l’artiste de Kanye West, vient d’être incarcéré pour son double meurtre…

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du game, la carrière du jeune Melly prend une toute autre tournure. À seulement 19 ans, le floridien a été arrêté et immédiatement inculpé d’un double meurtre au premier degré !

Mis en avant par Kanye West, Melly s’est fait un nom grâce à son hit Murder "On My Mind" comptabilisant plus de 88 millions de vues à ce jour sur YouTube. Pris sous l’aile de Yeezus, leur collaboration baptisée "Mixed Personalities" n’est pas passé inaperçue. Malheureusement, c’est certainement la dernière fois que vous entendrez ou verrez ce rookie.

De son vrai nom Jamell Démons, Melly vient d’être arrêté en compagnie de son associé Bortlen. Les raisons de son arrestation ? Un double meurtre au premier degré selon le South Floride Sun Sentiel rapports. Le 26 octobre dernier dans le sud de la Floride, la police de Miramar affirme que le jeune rappeur a abattu et tué les rappeurs de sa propre équipe YNW Sakchaser (21 ans) et YNW Juvy (19 ans).

Au volant de sa voiture, Melly aurait tiré à plusieurs reprises sur les deux jeunes hommes, causant leur mort. Par la suite, Henry, le collaborateur de Démons, aurait conduit leur corps dans un hôpital de Miramar afin d’organiser un coup monté, afin de masquer la scène de crime en drive-by shooting entre membres de gang. Selon l’avocat du poulain de Kanye West, ce dernier aurait déclaré le 31 octobre dernier : "Il est triste, il est évidemment contrarié. C’étaient ses meilleurs amis".

En attendant plus détails sur cette sombre affaire, vous pouvez découvrir le dernier projet en date de ce jeune rappeur mettant en vedette Kanye West et intitulé "We All Shine" !