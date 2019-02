Offset : La date de son premier album solo enfin dévoilée !

Attendu depuis plusieurs semaines, le premier album d’Offset sera disponible le…

Il était temps… Annoncé depuis fin 2018, le premier album solo d’Offset se voit doter d'une date de sortie officielle ! Après des semaines d’attente, l’opus initialement prévu le 14 décembre dernier débarquera dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming dès ce mois de février, et on y croit.

Après le "Quavo Huncho" de son compère Quavo et "The Last Rocket" de Taffoff, Offset sera le dernier membre des Migos à révéler son album solo dont on ignore le nom actuellement. Une annonce qui fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux et pour cause… Le mari de Cardi B vient de lâcher un teaser des plus improbables sur le compte du label Quality Control.

On découvre des images du rappeur en studio ou même lors de ses concerts à guichets fermés annonçant un documentaire retraçant la vie de l’artiste ces derniers mois. Cependant, le moment le plus improbable de sa vidéo reste l’accouchement de sa femme Cardi, entre les cris de cette dernière et la stupéfaction d’Offset. S’en suit la date de sortie de l’album, à savoir ce 22 février !

Un documentaire et un album, le mois de février sera chargé pour les fans du rappeur ! Rendez-vous dans moins de deux semaines...