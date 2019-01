Chris Brown victime d’un coup monté dans une affaire de viol !

En garde à vue depuis lundi, Chris Brown vient d’être relâché et accuse un coup monté dans cette affaire de viol !

Tous ne sont pas coupables ! Accusé de viol et placé en garde à vue ce lundi 21 janvier, l’année 2019 de Chris Brown commençait plutôt mal…

Alors qu’il se trouvait en club dans la nuit du 15 au 16 janvier, des femmes ont accompagné l’artiste pour conclure cette soirée dans sa chambre d’hôtel. Seulement, l’une d’entre elles âgée de vingt-quatre ans a par la suite porté plainte pour viol, tout en impliquant l’ami du chanteur ainsi que son garde du corps. Immédiatement interpellé et placé en garde à vue, Chris Brown vient d’être relâché !

Libéré depuis mardi soir sans faire l’objet de poursuites, du moins à ce stade, Chris Brown semble être la victime d’un coup monté. Connu pour opérer de la sorte, ce gang de femmes n’en est pas à son premier coup d’essaies. De nombreuses personnalités ont déjà subi les chantages de ce groupe, selon certaines sources, et le passif de Chris Brown ne jouait pas en sa faveur.

Cible facile, l’ancien compagnon de Rihanna proteste énergiquement de son innocence a affirmé son avocat Me Raphaël Chiche. Le chanteur s’est également exprimé sur son compte Instagram : "Je veux être parfaitement clair… c’est faux en majuscules ! JAMAIS !!! Pour ma fille et ma famille, c’est irrespectueux et en contradiction avec ma personnalité et mon éthique". Remonté face à ces accusations, Chris Brown pourrait porter plainte à son tour en raison de la calomnie dont il fait injustement l’objet.

L’enquête est désormais confiée au 1er district de la police judiciaire de Paris. Chris, quant-à-lui, est libre de ses mouvements et peut retourner aux Etats-Unis, mais est disposé à retourner en France si la justice française le convoque de nouveau.