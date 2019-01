Maitre Gims : il ouvre les portes de sa vie privée !

Maître Gims s’est dévoilé dans un reportage exclusif de "Sept à Huit Life" diffusé dimanche soir sur TF1.

L’homme le plus énigmatique du rap français, Maître Gims, se livre dans un reportage inédit du magazine "Sept à Huit Life" présenté par Harry Roselmack sur TF1. Toujours caché derrière ses lunettes noires, Gandhi Djuna, de son vrai nom, nous a fait vivre son quotidien au Maroc où il est désormais installé avec sa femme Demdem et ses six enfants.

Le deuxième artiste le plus vendeur de France après Johnny Halliday, avec plus de 5 millions d’albums écoulés, combine grands shows et vie de famille où se mêle privilège et simplicité. C’est ce que l’on ressent lorsque l’artiste nous présente sa somptueuse villa de 2000 m², sa passion pour le dessin et les mangas depuis petit, ainsi que sa complicité avec ses enfants. Dans ce cadre de rêve, il raconte son enfance riche en péripéties : de sa naissance au Congo aux foyers d’accueil en France en passant par le rap.

L’interprète de "Sapés comme jamais" nous dévoile aussi son amitié avec le Roi Mohamed VI qui lui permet d’accéder à de nombreux privilèges dont le fait de voyager sur sa piste privée et de s'envoler dans un jet privé. Il avoue aussi une préférence pour Marrakech où il a la possibilité de faire des activités « normales » comme aller au bowling en toute tranquillité.

Dans ce reportage, Gims évoque également ses convictions religieuses et se présente comme un musulman qui s’assume et cherche à calmer les idées reçues sur cette religion. On vous laisse découvrir ce reportage ci-dessous :