Drake : Trois nouveaux concerts à l’AccorHotels Arena en mars !

Anciennement Bercy, l’AccorHotels Arena se prépare à recevoir Drake pour des concerts évènements au mois de mars…

Si vous aviez raté ses précédents shows en 2017, Drake remet le couvert à l’AccorHotels Arena dès ce mois de mars ! À l’occasion de son "Assassination Vacation Tour", le boss actuel du rap game et de la pop se produira lors de trois dates évènements dans la prestigieuse salle parisienne !

Après une tournée commune avec les Migos ayant généré pas moins quatre-vingt millions de dollards, le Champagne Papi débarquera sur le sol français le mercredi 13, vendredi 15 et samedi 16 mars prochain. Les plus gros hits du rappeur/chanteur seront prévus au programme et certainement de nombreuses surprises, comme la présence de Nicki Minaj lors du "Boy Meets World Tour".

De plus, la première partie sera assurée par Tory Lanez, de quoi vous ambiancer dès les premières minutes ! S'en suivra un show grandiose où l'album "Scorpion" résonnera dans les murs de l'AccorHotel Arena et sera repris en coeur par plus de 20 000 supporters.

L’artiste aux cinquante milliards d’écoutes en streaming n’a pas fini de nous faire bouger, mais il faudra certainement débourser entre 60 et 150 euros pour assister à ses concerts, comme en 2017 ! Pour réserver vos places qui s’écouleront certainement plus vite que ses albums, rendez-vous ce vendredi 25 janvier pour l’ouverture de la billetterie.