Travis Scott impose ses conditions pour chanter au Super Bowl !

La NFL devra prendre certaines dispositions pour que Travis Scott monte sur scène à l’occasion du Super Bowl le 3 Février prochain.

Organisé par la National Football League (NFL), le Super Bowl est le plus grand évènement sportif de l’année aux Etats-Unis. Il réunira plus de 100 millions de téléspectateurs. La finale du championnat de football américain verra Travis Scott se surpasser sur scène à la mi-temps du match. Un véritable honneur pour cet artiste. En effet, cette scène est une des plus vues au monde et d’immenses chanteurs s’y sont déjà succédés comme Beyoncé, Justin Timberlake ou encore Michael Jackson, entre autres. Cette fois, Travis Scott devrait être accompagné du groupe Maroon 5.

Pourquoi Travis Scott pose des conditions pour rapper sur la scène grandiose du Super Bowl ?

Mais l’actuel petit-ami de Kylie Jenner ne le fera que sous certaines conditions. À ce moment de l’histoire, un rappel des faits s’impose.

Au début de l’année 2018 Colin Kapernick, joueur de l’équipe 49ers de San Francisco choisit de poser le genou à terre en hommage aux victimes de violences policières. Un acte de bravoure à double tranchant qui le met sur la touche – il ne joue plus aujourd’hui – mais permet de mettre en lumière les difficultés de la communauté afro-américaine. Les soutiens sont tels que Colin Kapernick est aujourd’hui considéré comme un militant de la minorité noire.

De fait, les artistes hip-hop ont tous décidé de soutenir le joueur en déclinant l'offre de participer au Super Bowl, l’accord de Travis Scott est donc un privilège pour la NFL, mais son apparition ne se fera que sous certaines conditions. Effectivement, pour monter sur scène lors de cette occasion, il exige le don de 500 000 dollars de la part de la NFL à Social Justice Accelerator, une association défendant l’égalité sociale et luttant contre les bavures policières aux USA.

Un acte philanthrope pour le rappeur texan qui pourrait redorer l’image de la NFL…