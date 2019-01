BOOBA / KAARIS : Le combat aura bien lieu !

Rendez-vous à Bruxelles afin d’assister au combat entre B20 et K2A…

Après cet évènement, Orly ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Teasé depuis plusieurs jours, le combat tant attendu entre Booba et Kaaris aura bel et bien lieu à en croire le Duc de Boulogne. Joli coup de communication ou véritable affrontement, nous aurons la réponse le 5 avril prochain !

Octogone, jusqu’à 18 000 personnes attendues et 300 000 euros à la clé, tout semble se ficeler pour ce premier combat légendaire entre deux rappeurs. Annoncé sur le réseau social favori de Booba, ce dernier n’a plus qu’à attendre la signature du rappeur de Sevran : "Armand, tu vas recevoir demain le contrat par huissier, signé par moi-même, à Universal, comme t’as demandé. (…) T’es une grosse merde ! Ta seule issue, c’est la bagarre. 300 000 euros garantis. Garantis ! C’est le minimum. Donc à toi de jouer, frère."

Interdit en France, cette rencontre en MMA ne se déroulera pas à l’U Arena comme l’avait annoncé Cyril Hanouna mais sur le sol Bruxellois. Prévu le 5 avril prochain au Palais 12, la salle accueillera jusqu’à 18 000 dozos et pirates survoltés !

Alors que Kaaris doit sortir le troisième volume de ses albums à succès "Or Noir" ce 25 janvier, ce combat ne sera que bénéfique pour Kaaris, en cas de victoire ou même de défaite ! Concernant Booba, en cas d’abandon ou de K.O, il se retrouvera certainement dans une mauvaise posture, battu par son ancien poulain et meilleur ennemi !