VENTES ALBUMS 2018 : Eminem domine largement le classement !

L’année 2018 n’aurait pu se faire sans Eminem, la preuve avec ses ventes pures…

Décidément, Eminem n’a pas fini de marquer l’histoire ! Alors que Drake domine largement les classements streaming, Slim Shady quant-à-lui écrase ses concurrents avec ses ventes pures en 2018.

Dans le game depuis plus de vingt ans, le rapgod est loin de s’essouffler. Le premier rappeur à avoir décroché un Oscar continue de marcher sur ses détracteurs. Après son album "Revival" révélé le 15 décembre 2017 et plutôt décevant selon de nombreuses critiques, Eminem a surpris le monde en dévoilant par surprise le puissant "Kamikaze". Ecoulé à plus 373 000 exemplaires à ce jour et sans le streaming, le dixième album du rappeur est incontestablement le plus vendu des USA en 2018.

L’artiste toutes catégories confondues de la décennie 2000-2010 n’a pas seulement établi qu’un seul record l’année dernière. Lors de son clash avec MGK, son morceau "Killshot" (sans clip) a réalisé le meilleur démarrage sur YouTube en comptabilisant plus de 38 millions de vues en seulement 24 heures, rien que ça !

Mais le véritable succès d’Eminem est d’être l’artiste ayant écoulé le plus d’albums l’année dernière. Selon BuzzAngle, Marshall aurait vendu plus de 755 000 disques, incluant uniquement les ventes pures ! Juste derrière se trouve le boys band BTS avec 603 000 exemplaires écoulés suivi de prêt par Chris Stapleton et Metallica avec 577 287 et 539 821 unités.

En ce qui concerne le streaming, Eminem n’a rien a envié à ses concurrents. Bien évidemment, la plus haute marche de ce podium est occupée par Drake et ses 10,5 milliards d’écoutes. Post Malone se place en seconde place avec 6.9 milliards et c’est le tristement décédé XXXTentacion qui prend la dernière marche du podium avec 5.9 milliards. Mais où se trouve Slim Shady ? B-Rabbit prend une belle quatrième place avec 4.7 milliards de streams.

Une année 2018 plus que réussite pour Eminem, qu’en pensez-vous ?