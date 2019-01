J.Cole annonce la sortie du troisième volet de sa compilation ''Revenge of The Dreamers'' !

Avec sa "Revenge of The Dreamers 3", J. Cole veut mettre en avant ses qualités de beatmaker.

J.Cole a plusieurs cordes à son arc. Il n’est pas qu’un rappeur à l’immense talent. C’est aussi un très bon producteur, une qualité qu’il veut mettre en avant. C’est en tout cas le sens de ses derniers messages sur les réseaux sociaux qui annoncent la sortie prochaine de sa compilation : Revenge of The Dreamers 3.

Pour cela, le rappeur se lance un challenge hors norme : produire cet opus en 10 jours du 6 au 16 janvier 2019. J.Cole souhaite réunir tous les artistes de son label Dreamville sur une même compil’. Un projet ambitieux qui a pour objectif de donner de la visibilité aux pépites de son label: Bas , Cozz, J.I.D, Omen, Ari Lennox et Earthgang.

En tant qu’homme d’affaires, Jermaine Lamarr Cole, de son vrai nom, sait que son label aura une plus grande notoriété avec des artistes extérieurs plus influents. Il a donc décidé d’inviter des rappeurs du calibre de Wale, Curren$y, Big K.R.I.T, Young Nudy, Reason et le producteur Tay Keith.

L’artiste de Caroline du Nord a toujours été très fort dans ses projets personnels, son dernier album, "KOD", a été certifié disque de platine en 2018, de quoi s’attendre au succès du troisième volet de "Revenge of The Dreamers" en 2019…