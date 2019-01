Delka révèle ''Billets'' son nouveau visuel efficace !

Découvrez le nouveau clip de Delka : Billets

Depuis quelques mois, Delka se montre particulièrement actif, n'hésitant pas à enchaîner les clips, tout en montrant une certaine polyvalence, en étant aussi bien capable de kicker que de proposer des morceaux plus ouverts musicalement, sans dénaturer son personnage, c'est le cas avec son dernier clip "Billets".

En effet, direction le sud-est de la France pour l'artiste du 94, qui a décidé de se mettre en images dans un cadre idyllique, voire paradisiaque et finalement assez peu exploité dans le rap français. Ainsi, Delka a opté pour une production un peu plus mélodieuse qu'à l'accoutumée, tout en montant qu'il réussit parfaitement à s'y adapter, notamment avec son utilisation de l'autotune.

Actif depuis quelques mois, Delka enchaîne et montre un fort potentiel avec sa voix grave, et sa capcité à s'adapter à toutes sorties d'ambiances musicales. A l'heure actuelle, il semblerait que le rappeur du 94 continue d'enchaîner les clips afin de faire monter l'engouement, et surtout devenir une véritable tête émergeante dans ce paysage rap hexagonal.