MEXICO : La tracklist du projet de Da Uzi disponible !

Trois têtes d’affiche réunies sur la mixtape "Mexico" de Da Uzi…

En quatre ans, Da Uzi s’est fait un nom dans le rap français grâce à sa série de freestyles "La D en personne". Comptabilisant des centaines de milliers de vues à chaque sortie, les dix épisodes ont su trouver chaussure à leur pied et plus particulièrement les épisodes 3, 4 et 9 ayant dépassé la barre du million de vues sur YouTube. Prêt à en découdre, il présentera prochainement sa mixtape "Mexico".

Depuis maintenant cinq mois, Da Uzi est incontournable pour le rap français. En pleine ascension, "Vrai 2 Vrai" a révélé un artiste talentueux à la plume aussi franche que street ! Par la suite, c’est aux côtés de Ninho que tout s’est déclenché face au succès d’ "Entre les murs" et ses 8,7 millions de vues. Un vrai score pour ce jeune rappeur qui ne cesse d’étonner et qui confirme son statut avec son dernier single en date "La vraie vie" particulièrement bien reçu par la critique.

Désormais lancé, quoi de mieux que de libérer un projet pour sa fan base en constante augmentation. Baptisé "Mexico", la mixtape du rappeur se verra composée de dix-huit titres dont trois en collaboration. Après "Entre les murs" déjà disponible, Sadek et Kaaris rejoindront Da Uzi sur "La Loi du talion" et "D’une autre manière".

Attendue le 18 janvier, la mixtape annonce une belle année pour Da Uzi.