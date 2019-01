Un nouvel album de Snoop Dogg sortira en février !

Snoop Doggy Dog est en pleine préparation d’un nouvel album pour février : I Wanna Thank Me.

Quoique que l’on puisse dire ; avec plus de 16 albums studio et des milliers de sons, Snoop Dogg est à ce jour l’un des artistes les plus prolifiques du hip-hop.

En 2018, il nous partageait un album gospel inspiré par l’Eglise, Bible Of Love, un projet qui lui tenait beaucoup à cœur ; il déclarait lors d’une interview : ‘’J’ai toujours eu cette envie au fond de moi. Je ne l’ai jamais concrétisée parce que j’étais en train de faire du business gangsta, ou faire ceci, ou faire cela. J’ai juste le sentiment que ce projet est en moi depuis trop longtemps. J’ai besoin de le faire maintenant’’.

Bien décidé à continuer sur sa lancée, Snoop a commencé l’année 2019 en studio afin de préparer son dix-septième album studio. Intitulé I Wanna Thank Me, ce nouveau projet de The Doggfather avance plutôt bien ; le rappeur a annoncé une sortie pour le mois de février. Nous ne savons toujours pas quelles directions artistiques l’auteur de Young Wild And Free a expérimenté sur ce projet, on le saura surement dans les prochains jours… En attendant de nouvelles informations, on vous laisse découvrir son dernier clip avec Method Man : Eastside.