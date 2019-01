Le Hip-Hop au sommet de sa gloire en 2018 !

Découvrez les résultats des ventes de l’industrie musicale durant l’année 2018 selon Buzz Angle Music.

Buzz Angle Music est une plateforme recensant le rendement de l’industrie musicale et les chiffres viennent de tomber afin de conclure cette belle année riche en contenus ! Selon le rapport, l’industrie musicale a été en pleine forme durant 2018, effectivement, les ventes ont augmenté de 16,2%. La principale cause de ce phénomène est évidemment le streaming qui croît de 41,8%, soit plus de 534,6 milliards. La musique faisant parti de notre quotidien, les visuels et les audios totalisent naturellement 809 milliards de streams.

Cependant, le disque physique est en plein déclin, il totalise une chute de 15,3% : les albums bruts baissent de 18,2% et les singles de 28,8%. Toutefois, le vinyle qui reste un objet de collection, ne connait pas la crise, de fait, depuis 2016, ses ventes ont augmenté de 11,9%.

En outre, le genre Hip-Hop/Rap prospère pour la troisième année consécutive dans l’industrie musicale, avec notamment les nombreuses certifications de Drake pour son album "Scorpion" ou encore l’album posthume "Skins" de XXXTentacion et "?" . La musique urbaine est à la tête des ventes, elle réunit un gain de 21,7% dont 24% grâce au streaming.

Seulement 3,7% des recettes du Hip-Hop proviennent de la vente de disques physiques et 92% du streaming à la demande.

La plateforme Tidal dirigée par Jay-Z, n’a pas souhaité communiquer ses chiffres, probablement en raison d’un échec face au géant Spotify.

Un résultat plus qu'encourageant pour un genre musical qui a été fortement négligé pendant de nombreuses années.