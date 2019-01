Kanye West et Kim Kardashian attendent un quatrième enfant !

La nouvelle vient d’être confirmée par TMZ, Kanye et KIM K attendent un petit nouveau pour mai prochain.

Des sources proches de TMZ viennent de confirmer la venue d’un nouvel enfant dans la famille de Kanye West.

Kim K. ne pouvant plus enfanter, des causes d’une maladie du placenta ; Kanye et Kim ont fait appel à une mère porteuse pour effectuer la grossesse de leur quatrième enfant.

On ignore encore si KW et KK ont embauchés la même femme qui a enfanté Chicago pour porter ce nouveau gamin ; mais une chose est sure, ce sera bel et bien un garçon ! Ce nouveau bambin rejoindra donc North, Saint et bien entendu Chicago en Mai prochain, ce qui fera passer leur famille de 5 à 6 ! Félicitations.

Un quatrième et dernier enfant pour Kanye West, puisque que sa femme avouait lors d’un entretien avec le magazine ELLE : ‘’Je ne pense pas pouvoir gérer plus. Mon temps est déjà bien réparti et je pense que c’est important que dans tous les couples la maman donne autant d’attention à son mari qu’aux enfants’’.

Du coté de la musique, nous sommes toujours en attente de l’album que Kanye devait nous dévoiler le 23 novembre : YANDHI ; mais apparemment Mr. West semble principalement se concentrer sur sa carrière politique en ce moment… A croire que cet album ne sortira peut-être jamais…