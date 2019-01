Cardi B : Un nouvel album pour le mois d’avril ?

De nouveau, Bardi compte bien dominer l’année avec un nouvel opus particulièrement attendu…

Si en 2018 Cardi a marqué l’histoire du rap avec son premier album "Invasion of Privacy", l’ex-femme d’Offset devrait réitérer l’opération en 2019 et ça dès le mois d’avril ! "Bien sûr, il y aura un album en 2019. J’espère pouvoir lancer cet album à peu près à la même période que fut organisé le lancement de Invasion of Privacy. […] Je ne sais pas si ce sera possible, parce que j’ai l’impression d’être extrêmement, extrêmement occupée."

Porté par le puissant "Bodak Yellow", la strip-teaseuse la plus famous de la planète s’est rapidement imposée avec son premier album en certifiant l’intégralité des titres présents sur l’opus. Couvert d’or et de platine, à l’instar de Jul, Cardi B ne cesse de performer et d’écraser la concurrence à chaque sortie…Mais comment rebondir après l’immense succès d’ "Invasion of Privacy" ? "Je suis ravie que mon album soit si bon, mais j’ai tellement de pression et d’anxiété, parce que je sais que je vais devoir tuer avec mon second album."

Le second album est sans aucun doute le plus grand défi d’un artiste. Attendue au tournant, il est temps pour Bardi de confirmer son statut de reine et nous devrions avoir une réponse d’ici quelques semaines. En attendant cet évènement, une édition Deluxe d’ "Invasion of Privacy" devrait voir le jour le 25 janvier prochain incluant deux titres inédits !