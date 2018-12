TOP 10 : Générations t’invite à sélectionner les 10 meilleurs albums RAP US de 2018 !

Selon vous, quels ont été les meilleurs albums américains de cette année ?

En trente ans, le rap s’est imposé comme personne dans l’industrie musicale ! Incontestablement, la musique urbaine domine tous les charts depuis quelques années… Des certifications à foison, des salles de concert complètes, des stades, les rappeurs ne cessent de repousser les limites, d’écraser les scores et d’établir des records !

Cette année 2018 fût riche en surprise et en émotion. Entre les artistes confirmés et les nouveaux phénomènes, de nombreux projets ont été dévoilés. Afin de conclure cette belle année, Générations vous propose d’établir le TOP 10 des meilleurs albums RAP US de l’année !

Parmi ceux présentés ci-dessous, nous vous laissons faire vos choix afin de déterminer ce classement Générations 2018 !