Says'z fait son entrée chez Playtwo, le label de Maitre Gims !

Says'z intègre officiellement le label de Maître Gims...

Maître Gims a plusieurs cordes à son arc ! En effet, quand il n'enchaine pas les hits, il devient dénicheur de talents. Cette fois-ci la pépite gagnante est Says'z, un artiste de 23 ans qui avait assuré la première partie de Gims lors de sa tournée "Fuego Tour 2018".

Alliance entre pop urbaine, dancehall et afro chill, Says'z est une découverte à suivre de près. Après avoir eu un succès viral suite à sa reprise de "One dance" générant plus de trois millions de vues, l'artiste d'origine comorienne, avait déjà acquis une certaine notoriété avec des clips comme "Ma Jolie", "Too Much", mais aussi "Umani".

Says'z s'était déjà produit sur scène à guichet complet le 12 octobre dernier à Paris. De plus, il peut compter sur le soutien de ses confrères de l'industrie musicale : Soprano, Alonzo, Black M et le producteur Jamaïcain RVSSIAN.

Le Monstre Marin du rap français a l'habitude de produire des artistes talentueux comme par exemple : Vitaa, Awa Imani, son frère Dadju... Sur Instagram, il confirme la venue du chanteur dans son label "La couronne vous souhaite la bienvenue".

Une approbation qui nous laisse optimiste quant à l'avenir artistique de Says'z en 2019...