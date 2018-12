Gucci Mane : Eminem ne mérite pas son statut de roi du rap !

Le Slim Shady dans le viseur de Gucci…

Le 7 décembre dernier, Gucci Mane sortait son treizième album studio baptisé "Evil Genius". Le rappeur d’Alabama n’est pas un rookie dans le vaste monde du rap et n’est effrayé par personne, surtout pas par Eminem.

Dernièrement, Gucci s’est laissé aller à quelques révélations qui pourraient lui faire du tort. De passage dans le Ricky Smiley Morning Show, Gucci a tout simplement piqué le rap god en live et sans retenu.

Selon Gucci, Eminem ne mérite pas d’être appelé le Roi du rap et devrait changer de nom : "Il devrait choisir un autre nom. Je n’écoute pas Eminem dans ma voiture. Tu écoutes Eminem toi ?" Le journaliste répond qu’il l’a écouté quand il a sorti son dernier album. Gucci réplique : "Ouais mais tu écoutes Eminem avec ta copine ? C’est juste des métaphores et des punchlines."

Sans compter la carrière sans précédente d’Eminem : Un Oscar, plus de deux cent millions d’albums écoulés à travers le monde, un film et considéré comme l’artiste de la décennie (2000-2010) toutes catégories confondues, Slim Shady peut-il prétendre au statut de Roi du rap ?

Malgré l’échec de son dernier album "Revival", Eminem a surpris l’intégralité du game en août dernier avec son album surprise "Kamikaze". Album le plus vendu aux USA en 2018, écoulé à plus de 430 000 exemplaires en première semaine, à 46 ans, Eminem continue de marquer l’histoire comme avec son dernier clash contre MGK. En effet, Gucci Mane devrait se méfier d’Eminem si ce dernier souhaite répliquer comme dans "Killshot", vidéo la plus vue de tous les temps en 24 heures.

Pour conclure, un nouveau beef est en train de se créer… et ça n’annonce que du bon pour la suite du rap game ! Vous êtes plus Gucci ou Slim Shady ?