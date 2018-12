Kodak Black et sa demande en mariage un peu…particulière !

Coup de com ou coup de cœur ?

Depuis sa libération de prison en août dernier, tout glisse pour le jeune rappeur de 21 ans.

D’un point de vue musical, le retour de Kodak n’est pas passé inaperçu. Tout d’abord, c’est aux côtés de Gucci Mane et Bruno Mars qu’on a pu de nouveau entendre sa voix sur le morceau "Wake Up in The Sky", comptabilisant plus de 61 millions de vues.

Toujours pas satisfait ? L’artiste originaire de Floride a par la suite révélé l’excellent solo "If I’m Lyin, I’m Flyin" afin de mettre tout le monde d’accord et répondre aux attentes des plus fervents admirateurs !

Dans la foulée, Kodak a tout simplement signé un tube.frôlant les 120 millions de vues. Intitulé "ZEZE" et en compagnie de Travis Scott et Offset, de quoi frapper un bon coup. Son nouvel album enfin annoncé et prévu ce vendredi, le rappeur a logiquement dévoilé deux nouveaux extraits de "Dying To Live" et encore une fois, les morceaux baptisés "Calling My Spirit" et "Testimony" sont une réussite !

Alors que tout roule côté musique, quand est-il de sa situation amoureuse ? Aussi étrange que cela puisse paraitre, il semblerait que Kodak ait demandé sa compagne en mariage, si ce n’est pas une nouvelle farce du rappeur.

Comme nous pouvons le constater ci-dessous, cette demande en mariage est plutôt particulière. Lors d’une fête foraine, le jeune Black s’est alors agenouillé à côté du stand à pop-corn afin de demander la main de sa copine. Des dizaines de fans, appareil photo à la main, ont pu saisir cet instant et surtout la réponse de cette dernière !

A quelques jours de la sortie, cette demande ressemble plus à un coup de communication joliment monté qu’à une véritable demande en mariage... mais nous ne sommes jamais à l’abri d’une surprise !