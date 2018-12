Bigflo et Oli en route vers le stadium de Toulouse !

33 000 personnes attendues…

Quand on vous dit que le rap est la musique numéro un dans le monde et en France ! De Deezer à Spotify en passant par l’AccorHotels Arena et les Zeniths, nos rappeurs français, plus que présents dans l’industrie musicale française, dominent tous les charts et les salles.

Après l’U Arena de Booba réunissant pas moins de 33 000 personnes, Soprano a annoncé une tournée de quatre stades en 2019 ainsi que Maitre Gims qui s’attaquera au Stade de France en fin d’année prochaine. Alors que ces artistes confirmés peuvent prétendre à remplir des salles capables d’accueillir plus de 30 000 fans, ce sera bientôt au tour d’un jeune duo d’entrer dans la légende !

En effet, Bigflo et Oli, dont la carrière est sans aucun doute époustouflante, se produiront prochainement au stadium de Toulouse. Après une tournée évènement de plus de trente Zeniths et 250 000 tickets vendus en 2018 qui s’achèvera sur une date à l’AccorHotels Arena ce 8 décembre, les artistes multi platinum comptent réunir plus de 30 000 personnes le 25 mai prochain !

26 ans après Michael Jackson, comme précisé sur leur post Facebook, le stadium de Toulouse s’apprête donc à accueillir un nouveau concert historique des deux frérots toulousains. Bien évidemment, cette date sera l’unique représentation de Bigflo et Oli dans le sud de la France en 2019, hors festival !

En seulement trois albums, "La Cour des grands", "La vraie vie" et "La Vie de rêve" disponible depuis le 23 novembre dernier, Bigflo et Oli sont rapidement devenus incontournables, tout comme leurs concerts !

Rendez-vous le mercredi 12 décembre dès 10 heures pour choper vos places, afin de vous envoler pour le stadium de Toulouse le 25 mai prochain !