Soulja Boy lance sa marque de montre !

Depuis 2013, Soulja Boy n’a qu’une seule idée en tête : celle de lancer sa marque de montre ; un buisness qui intéresse grandement le rappeur qui a toujours été un grand fervent d’horlogerie.

Aujourd’hui sur twitter, le rappeur a enfin lancé sa campagne afin de promouvoir sa collection de montre, en précisant ‘’On est parti pour être viral juste à temps pour Noël’’.

Intitulé ‘’Soulja Watch’’, le design est très ressemblant à celui de l’Apple Watch et est disponible à un prix de base de 49,99 $ ; sauf que c’était sans compter sur le côté businessman de Soulj. Effectivement afin de rendre cette offre attractive, le rappeur propose plus de 60% de rabais ; une aubaine pour les fans de Soulj qui pourront ainsi l’obtenir pour un peu moins de 20$.

Une annonce qui tombe un peu plus d’un mois après sa récente signature chez Entertainment One qui collabore notamment avec de grands noms du rap US : Snoop Dogg, The Game ou encore Ghostface Killah.

Alors que son dernier album date de 2015, cela annoncerait-il un retour imminent Soulja boy dans le rap ? On devrait le savoir dans les prochains mois, en attendant on vous met à disposition le lien afin d’obtenir votre SouljaWatch.

https://souljawatch.com/