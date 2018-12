''Rêves Bizarres'' : Le making of du clip d’Orelsan et Damso disponible !

Entrez dans l’univers de cet incroyable visuel…

Le 14 novembre dernier, Orelsan dévoilait le visuel de "Rêves Bizarres" en collaboration avec Damso. Extrait de l’épilogue de « La fête est finie » disponible depuis le 15 novembre, le titre tout comme le clip est une réussite !

Comptabilisant plus de douze millions de vues en trois semaines, le succès du morceau est aussi dû à l’incroyable visuel d’Adrien Lagier et Ousmane Ly. Tourné en Ukraine, la réalisation et le montage de "Rêves Bizarres" nous ont laissé bouche bée et pour cause… L’univers des deux artistes est résumé en moins de quatre minutes et d’une manière épileptique !

Histoire de comprendre au mieux ce visuel, un making-of réalisé par L’ordre collectif vient d’être posé sur la chaîne YouTube d’Orelsan. Orelsan, Damso et leurs équipes respectives nous emmènent donc en Ukraine pour découvrir les coulisses de "Rêves Bizarres". Au programme : Twerk, furets et humour !

On vous laisse le découvrir ci-dessous, en attendant la version live diffusée en direct sur TMC dès demain lors de son AccordHotels Arena :